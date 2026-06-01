Agências do Trabalhador abrem a semana com mais de 1,2 mil oportunidades de emprego - (crédito: Crédito: Divulgação/EBC)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra, nesta segunda-feira (1/6), mais de 1,2 mil vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador do Distrito Federal. As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de formação, além de opções para quem possui ou não experiência profissional.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), são 1.255 postos de trabalho ofertados em diversas regiões administrativas do DF. Os salários chegam a R$ 3,5 mil, dependendo da função e dos requisitos exigidos pelas empresas.

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Entre os destaques está o cargo de encarregado de obras, com 20 vagas abertas em Samambaia Sul e remuneração de R$ 3,5 mil. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência na área.

As vagas podem ser consultadas e disputadas por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em qualquer uma das unidades das Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.