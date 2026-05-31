Jovem é libertada após 24 dias em cárcere privado imposto por namorado no DF

Após 24 dias sob ameaças, agressões e isolamento, jovem de 25 anos conseguiu pedir socorro em Taguatinga; namorado foi preso em flagrante pela Polícia Civil - (crédito: Haeckel Dias/Ascom-PC)

Uma jovem de 25 anos foi resgatada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) neste domingo (31/5), após passar cerca de 24 dias em cárcere privado sob o domínio do namorado, de 19 anos. Segundo a investigação, ela era submetida a agressões físicas, ameaças constantes e isolamento forçado.

De acordo com a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), a vítima conheceu o suspeito em Campinas (SP), onde os dois iniciaram um relacionamento. No início de abril, o casal viajou ao Paraguai para turismo. Durante a estadia, porém, o jovem teria perdido o dinheiro que tinha em cassinos. Os dois ficaram em situação de vulnerabilidade e passaram a morar nas ruas.

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De acordo com o delegado Thiago Boeing, quando a mulher manifestou a intenção de retornar para casa, passou a ser agredida e ameaçada. "O suspeito afirmava que mataria familiares dela caso fosse abandonado". Ele teria a impedido de manter contatos com terceiros e dificultava qualquer pedido de socorro.

Nos dias seguintes, o casal percorreu cidades dos estados do Paraná, São Paulo e Goiás, vivendo em situação de rua. Paralelamente, familiares registraram o desaparecimento da jovem junto à Polícia Civil de São Paulo.

O resgate ocorreu após a vítima procurar atendimento no Centro POP de Taguatinga. Durante uma discussão entre o suspeito e seguranças da unidade, ela conseguiu pedir ajuda aos funcionários, que acionaram a polícia.

Após buscas na região, os agentes localizaram o homem. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir por uma área de mata e resistiu à abordagem, mas foi contido e preso.

Segundo a PCDF, o suspeito tem antecedentes criminais em Goiás por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, violência psicológica e resistência.