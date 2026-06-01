Poda de árvores provoca desligamento programado de energia no Lago Norte nesta segunda-feira

Fornecimento será interrompido por até seis horas em área do Setor de Mansões Lago Norte para garantir segurança de equipes que atuarão na rede elétrica - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores do Lago Norte devem se preparar para uma interrupção temporária no fornecimento de energia nesta segunda-feira (1/6). A suspensão programada ocorrerá entre 10h e 16h em parte do Setor de Mansões Lago Norte, onde equipes da Neoenergia realizarão serviços de poda de árvores próximas à rede elétrica.

Segundo a concessionária, a medida é necessária para garantir a segurança dos profissionais durante a execução dos trabalhos. A região afetada fica no Trecho 2 do Setor de Mansões Lago Norte.

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A distribuidora informa que, caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida antecipadamente.

Além da manutenção programada, a Neoenergia lembra que ocorrências emergenciais também podem causar interrupções sem aviso prévio. Nesses casos, os consumidores podem registrar solicitações pelo telefone 116. Já clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento pelo número 0800 701 01 55, mediante uso de aparelho adaptado.

A recomendação é que moradores e comerciantes da região organizem atividades que dependam de energia elétrica durante o período previsto para o desligamento.