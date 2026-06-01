InícioCidades DF
GDF

Celina Leão anuncia ocupação do Centrad por secretarias do GDF

Governadora do DF informou que a ideia é economizar recursos públicos com aluguel. Primeiras secretarias a se mudarem serão as secretarias de Obras e de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Governadora Celina Leão anuncia ocupação do Centrad por secretarias do GDF como forma de economizar recursos públicos com aluguel - (crédito: Redes sociais)
Governadora Celina Leão anuncia ocupação do Centrad por secretarias do GDF como forma de economizar recursos públicos com aluguel - (crédito: Redes sociais)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, na manhã desta segunda-feira (1º/6), que vai ocupar o Centro Administrativo do DF (Centrad) com secretarias do GDF. A ideia, segundo a chefe do Executivo, é economizar recursos públicos com aluguel. Segundo ela, as primeiras pastas a serem transferidas para o complexo serão a de Obras e de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). Além destas, a governadora informou que o gabinete dela e a Casa Militar também devem ir para o Centrad.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Celina realizou uma visita técnica no Centrad junto ao Secretário de Obras, Valter Casemiro, após receber alta do hospital. "Definimos a ocupação do prédio, que foi destinado para trazer os órgãos públicos. As primeiras secretarias a irem serão as que estavam pagando aluguel, para a gente economizar recurso público", anunciou. "Nós já estamos fazendo um primeiro planejamento de ocupação", completou. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A megaestrutura do Centrad, pensada para abrigar parte dos serviços administrativos públicos da capital federal, fica em Taguatinga e nunca foi ocupada. O espaço, construído em uma área de 182 mil metros quadrados, equivalentes a, aproximadamente, 25 campos de futebol, tem 16 prédios e fica na Avenida Elmo Serejo, ao lado do Estádio Serejão, da Rodoviária de Taguatinga e próximo à Estação Centro Metropolitano do metrô.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 01/06/2026 13:16
SIGA
x