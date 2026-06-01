Governadora Celina Leão anuncia ocupação do Centrad por secretarias do GDF como forma de economizar recursos públicos com aluguel - (crédito: Redes sociais)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, na manhã desta segunda-feira (1º/6), que vai ocupar o Centro Administrativo do DF (Centrad) com secretarias do GDF. A ideia, segundo a chefe do Executivo, é economizar recursos públicos com aluguel. Segundo ela, as primeiras pastas a serem transferidas para o complexo serão a de Obras e de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). Além destas, a governadora informou que o gabinete dela e a Casa Militar também devem ir para o Centrad.

Celina realizou uma visita técnica no Centrad junto ao Secretário de Obras, Valter Casemiro, após receber alta do hospital. "Definimos a ocupação do prédio, que foi destinado para trazer os órgãos públicos. As primeiras secretarias a irem serão as que estavam pagando aluguel, para a gente economizar recurso público", anunciou. "Nós já estamos fazendo um primeiro planejamento de ocupação", completou.

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A megaestrutura do Centrad, pensada para abrigar parte dos serviços administrativos públicos da capital federal, fica em Taguatinga e nunca foi ocupada. O espaço, construído em uma área de 182 mil metros quadrados, equivalentes a, aproximadamente, 25 campos de futebol, tem 16 prédios e fica na Avenida Elmo Serejo, ao lado do Estádio Serejão, da Rodoviária de Taguatinga e próximo à Estação Centro Metropolitano do metrô.