Celina Leão recebe alta de hospital e retoma agendas

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira (1º/6) no Hospital Santa Lúcia, onde estava internada desde o último sábado. A chefe do Executivo local apresentou uma boa evolução clínica após ser diagnosticada com pneumotórax — acúmulo de ar entre o pulmão e a pleura —, quadro que exigiu a realização de uma drenagem de emergência ainda na noite do diagnóstico.

Ao deixar a unidade de saúde, a governadora explicou que começou a apresentar os sintomas na última sexta-feira, mas que o quadro se intensificou no sábado com febre e falta de ar. Inicialmente, por manter contato diário com muitas pessoas, ela chegou a desconfiar de uma possível infecção por covid-19.

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"Eu sou atleta, então não sabia o que que era. Aí resolvi passar no hospital entre uma agenda e outra para ver. Deu pneumotórax, tinha mais ou menos 400 ml de ar entre a pleura e o pulmão. Fizemos o procedimento no mesmo sábado à noite, por volta das 22h, e fiquei super bem", detalhou Celina.

Mesmo com a recomendação da equipe médica para desacelerar o ritmo, a governadora fez questão de manter a agenda oficial para a abertura do programa GDF Mais Perto de Você nesta segunda-feira. Ela revelou ter negociado a liberação diretamente com os médicos por se tratar de uma ação prioritária de entregas para a população.

"Eu fiz questão de ir. É um programa que a gente preparou durante três meses. Estou indo trabalhar em um ritmo um pouco mais calmo, mas estou muito bem, graças a Deus", afirmou. As demais agendas públicas serão adaptadas conforme a sua evolução física e liberação clínica.

Restrições

Por recomendação médica, as atividades físicas da governadora sofreram alterações temporárias. Praticante de musculação, Celina foi proibida de realizar exercícios de força para evitar o risco de rompimento na pleura, mas recebeu autorização para manter treinos cardiorrespiratórios.

"O médico permitiu o cardio porque diz que faz bem para esse tipo de problema. Quanto mais você expande o pulmão, mais ele vai grudando na pleura e se recuperando", pontuou.

Durante o período em que esteve hospitalizada, a saúde da governadora mobilizou aliados políticos e apoiadores. No domingo à tarde, um grupo de cerca de 30 pessoas, entre lideranças políticas e amigos, realizou uma corrente de oração em frente ao hospital.

Celina também recebeu visitas no quarto da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). "Só tenho a agradecer as orações de todas as pessoas que vieram. A Michelle e a Damares vieram orar por nós. Somos amigas e estamos sempre juntas nos momentos difíceis", disse a governadora, que passou o período de recuperação acompanhada pelo marido e pelos filhos.