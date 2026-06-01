Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em fábrica de reciclagem

Apesar da proporção alcançada pelas chamas, o incêndio não fez vítimas - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) combateram um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de reciclagem em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas.

O incidente aconteceu na tarde desse domingo (31/5), no bairro Jardim Europa. Assim que chegaram ao endereço, os militares constataram que as chamas já haviam se espalhado por uma área de vegetação próxima e atingido diversos materiais recicláveis armazenados na empresa, o que elevou significativamente o risco de o fogo tomar conta de outras dependências da unidade.

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Para conter a gravidade da situação, as equipes iniciaram imediatamente as ações de combate. A estratégia adotada pelos bombeiros consistiu na montagem de uma linha de ataque pela lateral do muro da empresa, medida considerada fundamental para conter o avanço das chamas e impedir que o fogo alcançasse o galpão principal e o pátio interno de processamento.

O incêndio aconteceu em uma fábrica de reciclagem em Luziânia (GO) (foto: Divulgação/CBMGO)

No total, foram empregados aproximadamente 3.500 litros de água para a extinção completa do incêndio e para o resfriamento da área afetada. A rápida intervenção das corporações evitou danos maiores ao patrimônio e restabeleceu a segurança na região.