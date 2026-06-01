GDF formaliza nomeação Alexandre Patury como secretário de Segurança

Assinado pela governadora Celina Leão, o decreto formaliza a permanência do profissional no comando da pasta - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A nomeação de Alexandre Rabelo Patury para o cargo de secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal foi oficialmente publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na manhã desta segunda-feira (1/6). Assinado pela governadora Celina Leão, o decreto formaliza a permanência do profissional no comando da pasta, onde já vinha respondendo pelas principais ações estratégicas de policiamento e tecnologia na capital federal.

Para assumir o Cargo de Natureza Política (Símbolo CNP-03), Patury foi exonerado do posto de secretário-executivo da Secretaria Executiva de Segurança Pública, função que ocupava anteriormente dentro da própria estrutura da pasta. Os atos administrativos cumprem as atribuições regimentais conferidas pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Ele substitui Sandro Avelar, que deve disputar as eleições.

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Trajetória profissional

Alexandre Rabelo Patury é delegado da Polícia Federal desde 2006. Graduado em direito pela Universidade da Amazônia (Unama), o secretário possui mestrado em administração pública pela Universidade de Brasília (UnB). Sua formação técnica na área de segurança inclui também o curso Brazilian Law Enforcement Executive Development, realizado na FBI Academy, nos Estados Unidos.

Antes de integrar a gestão local no DF, o delegado estava lotado na Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada (CGCSP) da Polícia Federal. Entre 2019 e 2022, ele acumulou experiência na esfera federal ao ocupar cargos de liderança em diferentes setores do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Na Esplanada, Patury desempenhou as funções de: substituto do secretário nacional de justiça; diretor substituto do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça; presidente substituto do Comitê Nacional para Refugiados (Conare); e presidente substituto do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).

O seu último posto no Ministério da Justiça, em 2022, foi como diretor do Departamento de Migrações. Período em que coordenou o lançamento do Sistema de Informação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Sisetp), plataforma que visa consolidar o atendimento a vítimas de contrabando de migrantes e tráfico humano.

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Na estrutura interna da Polícia Federal, Patury atuou como coordenador-geral de Polícia de Imigração entre os anos de 2016 e 2019. Anteriormente, de 2006 a 2016, exerceu as chefias da Divisão de Planejamento e Controle e da Coordenação de Administração, com forte atuação nas áreas de tecnologia da informação, telecomunicações e logística policial. No início de sua carreira jurídica, antes de ingressar nos quadros da PF, foi analista do Ministério Público da União (MPU), advogado trabalhista e criminalista, além de professor de direito penal e processual penal.