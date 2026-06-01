Câmara Legislativa do DF homenageia profissionais no Dia da Imprensa

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou, na noite desta segunda-feira (1º/6), uma sessão solene em homenagem ao Dia da Imprensa. A cerimônia, proposta pela deputada distrital Doutora Jane (Republicanos), reuniu jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, assessores de comunicação e representantes de veículos de imprensa para reconhecer a contribuição dos profissionais da comunicação para a democracia e o direito à informação.

Durante a solenidade, autoridades e convidados destacaram a importância da imprensa na fiscalização do poder público, na promoção da transparência e na divulgação de informações de interesse da população. Também foram debatidos desafios contemporâneos da atividade jornalística, como o combate à desinformação, a valorização dos profissionais da área e os impactos das novas tecnologias na produção e na circulação de notícias.

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Autora da homenagem, a deputada distrital Doutora Jane destacou a importância da imprensa para o fortalecimento da democracia e para a garantia do direito à informação. Segundo ela, em um cenário marcado pela rápida circulação de conteúdos nas redes sociais, o trabalho dos profissionais da comunicação tornou-se ainda mais relevante. “Vivemos um tempo desafiador, um tempo em que as informações circulam com enorme velocidade e em que as fake news (desinformação) tentam, muitas vezes, confundir, dividir e desacreditar instituições e pessoas. Por isso, o trabalho da imprensa séria nunca foi tão necessário”, afirmou.

Durante o discurso, a parlamentar ressaltou que o papel do jornalismo vai além da divulgação dos acontecimentos do dia a dia. “Mais do que noticiar fatos, vocês ajudam a proteger a verdade, a transparência e a própria democracia”, declarou. Para ela, o acesso à informação de qualidade é fundamental para que a população acompanhe os acontecimentos e possa formar suas próprias convicções.

Doutora Jane também lembrou da relação que manteve com jornalistas ao longo de sua trajetória como delegada de polícia. “Tenho profundo respeito por essa profissão. Durante os muitos anos em que atuei como delegada, mantinha uma relação muito próxima e respeitosa, além de profissional, com a imprensa. Aprendi que, quando instituições e imprensa trabalham com responsabilidade, quem ganha é a sociedade”, disse.

Jornalismo do Correio

Duas jornalistas do Correio ficaram entre os homenageados da noite: Mila Ferreira, repórter da editoria de Cidades, e Adriana Bernardes, coordenadora de reportagem de Cidades. Ao receber a homenagem, Mila destacou a satisfação pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido na cobertura diária da Câmara Legislativa e dos temas relacionados ao cotidiano da população do Distrito Federal. “Dá uma sensação de missão cumprida, é muito satisfatório receber uma homenagem desse tipo”, afirmou.

Mila também aproveitou o momento para agradecer aos colegas e gestores do veículo. Segundo ela, o reconhecimento reflete um trabalho coletivo realizado diariamente na redação. “Sou muito grata a todo o Correio Braziliense, aos meus colegas que me apoiam diariamente e me ajudam a atravessar os dias”, disse.

Ao comentar os desafios atuais da profissão, Mila Ferreira apontou os impactos das novas tecnologias no exercício do jornalismo. Para ela, a inteligência artificial desponta como uma ferramenta que traz oportunidades, mas também desafios para os profissionais da comunicação, especialmente em períodos eleitorais, quando cresce a preocupação com conteúdos manipulados e a disseminação de desinformação.

Adriana Bernardes destacou que o reconhecimento representa uma valorização do trabalho desenvolvido diariamente pela equipe do Correio Braziliense na cobertura dos principais acontecimentos do Distrito Federal. “Fico muito honrada de receber essa homenagem, e isso só é possível graças ao trabalho que o Correio Braziliense permite que a gente faça no dia a dia da cobertura dos fatos mais importantes da cidade, do Brasil e do mundo”, afirmou.

Ao comentar os desafios atuais da profissão, a jornalista apontou a desinformação como uma das principais preocupações do setor. “Com certeza, as informações falsas e a desinformação estão entre os maiores desafios enfrentados pelo jornalismo atualmente”, disse. Na avaliação dela, o fenômeno exige atenção constante dos profissionais e reforça a importância da apuração rigorosa dos fatos.

Papel da imprensa

Representando o Correio na cerimônia, a jornalista Sibele Negromonte destacou a importância da homenagem prestada aos profissionais da comunicação. Segundo ela, iniciativas como a promovida pela Câmara Legislativa reforçam o papel da imprensa na sociedade. “Uma cerimônia como essa é muito importante porque mostra o papel da imprensa, que é tão fundamental na formação da democracia e na produção de informações de qualidade para a população”, afirmou.

Sibele também ressaltou a relevância de representar o Correio Braziliense em uma solenidade dedicada ao Dia da Imprensa. “Estar aqui representando o Correio Braziliense é muito gratificante. O jornal tem uma história importante no Distrito Federal e mantém um compromisso permanente com a sociedade”, disse.

Ao comentar a atuação do veículo, a jornalista destacou o envolvimento do Correio em pautas de interesse público e campanhas de conscientização. “O Correio abraçou causas importantíssimas, como o combate ao feminicídio, que é uma das bandeiras que o jornal tem levantado. Isso demonstra o papel da imprensa nessa integração com a sociedade”, ressaltou.

TV Brasília

Um dos homenageados, o diretor-executivo da TV Brasília, Patrício Macedo, destacou a trajetória histórica da emissora e a capacidade de adaptação do jornalismo diante das mudanças tecnológicas. Segundo ele, a TV Brasília acumula mais de seis décadas de atuação e segue desempenhando seu papel informativo mesmo diante dos desafios enfrentados pelo setor. “São 66 anos fazendo história, com muita resiliência, muita força e muita coragem para se manter de pé e não sucumbir diante de tantos desafios”, afirmou.

Durante o discurso, Patrício ressaltou que o jornalismo profissional tem demonstrado capacidade de resistência ao longo das últimas décadas. “O jornalismo profissional já sobreviveu a vários desafios, passando por revoluções tecnológicas, pela globalização, pelo surgimento da internet e pela expansão das redes sociais”, disse. Para ele, a atividade continua sendo um símbolo de luta em defesa da informação de qualidade e da liberdade de expressão.

O diretor-executivo também chamou atenção para os desafios impostos pelas novas tecnologias, especialmente pela inteligência artificial. Segundo ele, o cenário exige ainda mais responsabilidade dos profissionais da comunicação, sobretudo em períodos eleitorais. “Esse desafio da inteligência artificial ganha ainda mais relevância em um ano de eleições. É um momento que nos faz redobrar a responsabilidade na cobertura jornalística”, destacou.



