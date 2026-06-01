Exposição de produtos rurais abre inscrições para catálogo

A 2ª edição do catálogo digital e físico Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam abriu as inscrições para a exposição de novos produtos nesta segunda-feira (1º/6). A iniciativa da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) busca valorizar produtores rurais, da agricultura familiar e do turismo rural do Distrito Federal.

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O edital procura produtores atendidos pela Emater-DF para incorporar a nova edição do evento, a qual contará com imagens, histórias dos produtores e conteúdos audiovisuais integrados por QR Codes para aproximar o consumidor de experiências do turismo rural. A novidade é o conteúdo em inglês, que permitirá a interação com novos públicos de países estrangeiros.

Para participar é preciso ser um produtor rural atendido pela empresa e ter produtos agroindustriais com registro nos órgãos competentes, propriedades com atrativo turístico ou parcerias entre ambas as modalidades. Os selecionados serão incluídos na plataforma digital "Põe na Cesta" e listados em ações de marketing regional, assim como em eventos promocionais da Emater-DF.

As inscrições ficarão abertas até 31 de agosto e deverão ser feitas pelo email projetoconexoes@emater.df.gov.br. Dúvidas deverão ser tiradas pelo mesmo endereço e o edital completo está disponível no site da instituição.



*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso