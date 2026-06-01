TJDFT divulga oportunidade para regularização de débitos fiscais

TJDFT divulga editais publicados pela Secretaria de Economia do DF que oferecem oportunidade para a regularização de débitos fiscais - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) divulgou os editais publicados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF) que oferecem oportunidade para a regularização de débitos fiscais por meio de conciliação.

A iniciativa abrange propostas para quitação de débitos fiscais, individualmente pensadas para pessoas que possuam processos judiciais anteriores a 31 de dezembro de 2020.

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Os descontos podem chegar a 65% do valor da dívida, com parcelamento em até 60 vezes, a depender de cada situação. A adesão deve ser feita até 20 de agosto pela plataforma PGConcilia – Negocia-DF, que identificará o usuário por meio de CPF ou CNPJ e lhe indicará a proposta mais adequada para o seu caso.

Para aqueles que não têm acesso à internet, o contato para agendamento de audiências de conciliação pode ser feito por mensagem de texto no WhatsApp (61) 3103-3924 ou por e-mail e-CEJUSC6@tjdft.jus.br.

Com informações do TJDFT