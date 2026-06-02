Frio marca manhã desta terça no DF, mas temperatura deve subir

Madrugada desta terça-feira (2/6) registra a menor temperatura do ano do Distro Federal - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Os moradores do Distrito Federal enfrentaram uma manhã gelada nesta terça-feira (2/6). De acordo com os dados meteorológicos, a menor temperatura registrada no DF foi de 11,2°C, a mais baixa do ano até o momento. Em Brasília, os termômetros marcaram 13,4°C nas primeiras horas do dia.

Apesar do frio predominante pela manhã, a temperatura deve subir ao longo do dia. A máxima prevista varia entre 27°C e 28°C na capital. A umidade relativa do ar também apresenta grande variação, podendo alcançar 97% nas primeiras horas do dia e cair para cerca de 40% durante a tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o meteorologista Roberto Baltazar, permanecem as condições para ocorrência de chuvas isoladas no Distrito Federal. No entanto, os episódios não devem durar por muito tempo, devido à atuação de um sistema atmosférico que dificulta a formação de chuvas mais intensas na região.

De acordo com o especialista, caso as precipitações voltem a ocorrer, não está descartada a possibilidade de registro de granizo em algumas áreas do quadradinho.