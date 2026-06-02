Influencer do DF é investigada por divulgar apostas e movimentar R$ 1,2 milhão

As investigações prosseguem para apurar, em tese, a prática dos crimes de exploração de jogos de azar, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma influenciadora digital do Distrito Federal é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por promover plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line e de utilizar empresas para ocultação e dissimulação de valores oriundos da atividade ilícita.

Na manhã desta terça-feira (2/6), investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) cumprem mandados de busca e apreensão contra o endereço da jovem, identificada como Adrielly Maciel. A Justiça também determinou o bloqueio judicial de R$ 607 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Policial militar morre após ser baleado na cabeça em operação no Rio

A polícia identificou, ao longo das apurações, intensa divulgação de plataformas de apostas por meio das redes sociais por parte da jovem. Paralelo, em pouco menos de seis meses, a influencer movimentou mais de R$ 1,2 milhão, montante que a polícia considera incompatível com a capacidade financeira declarada.

Leia também: Bombeiros salvam criança de 7 anos de incêndio em apartamento

De acordo com a polícia, a análise financeira revelou centenas de operações de crédito e débito realizadas de forma fragmentada, com sucessivos recebimentos e repasses de valores a terceiros. Para a polícia, o padrão pode indicar uma tentativa de dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.

As movimentações ocorreram predominantemente por meios eletrônicos, especialmente transferências instantâneas. Os policiais também detectaram transações envolvendo uma empresa vinculada à investigada.

As investigações prosseguem para apurar, em tese, a prática dos crimes de exploração de jogos de azar, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A reportagem tenta contato com a defesa de Adrielly.