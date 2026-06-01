DF registra chuva fraca, e frio pode se intensificar nos próximos dias

No início da tarde desta segunda-feira (1º/6), algumas regiões do DF registraram chuva, como Taguatinga, Vicente Pires, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Asa Norte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal registrou temperatura mínima de 13,2°C, nesta segunda-feira (1º/6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O menor índice foi observado na região de Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima prevista para o dia é de 28°C tanto na capital quanto nas demais regiões do DF. A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 90%.

No início desta tarde, alguns pontos registraram chuva, como Taguatinga, Vicente Pires, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Asa Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O meteorologista Roberto Baltazar, do Inmet, explica que ainda é cedo para afirmar que o DF já entrou oficialmente no período de estiagem, mas a tendência seja de redução gradual da umidade e aumento do tempo seco nos próximos dias. “O tempo deve continuar ficando cada vez mais seco, mas ainda existe a possibilidade de entrada de umidade na região, o que pode provocar aumento de nebulosidade e até chuva fraca em algum momento”, afirmou.

Frio

Segundo Roberto Baltazar, as condições climáticas atuais são consideradas típicas para esta época do ano e, no momento, não há atuação de nenhum sistema meteorológico significativo sobre o DF. No entanto, a partir desta quinta (4/6), uma massa de ar frio associada a uma região de alta pressão deve avançar sobre grande parte do Brasil, incluindo o DF.

Com a chegada dessa massa de ar frio, a previsão é de queda nas temperaturas mínimas. O Inmet trabalha com a possibilidade de os termômetros marcarem cerca de 10°C entre quinta e sexta-feira. Em alguns pontos do DF, as mínimas podem até atingir a casa dos 8°C. Ainda assim, o meteorologista ressalta que a previsão segue em atualização e pode sofrer alterações nos próximos dias.