Reportagem publicada no Correio vence prêmio Primeira Infância em Pauta

Jéssica Andrade integrou a equipe do Correio e escreveu sobre o lazer de crianças em meio a novas configurações urbanas - (crédito: Material cedido ao Correio)

A repórter Jéssica Andrade, que integrou a equipe do Correio, venceu a primeira edição do prêmio Primeira Infância em Pauta. A reportagem “Sem espaço para brincar, cidades violam direitos das crianças”, publicada em março, foi a vencedora. Os finalistas participaram de cerimônia na noite desta segunda-feira (1/6), em São Paulo.

Jéssica concorreu na categoria Texto, que inclui reportagens publicadas em formato digital ou impresso. A matéria premiada busca entender como as novas configurações urbanas influenciam o lazer das crianças e o que dizem as leis.

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“Quando comecei a escrever sobre o tema, ainda era um assunto que encontrava pouco espaço na imprensa”, explica a repórter. “Hoje, tenho orgulho de assinar essa matéria em um jornal que compreende a importância estratégica da primeira infância para o desenvolvimento do país e apoia uma cobertura qualificada sobre o tema”.

Para Jéssica, a reportagem é atravessada pela própria trajetória como mãe de Pérola, de 15 anos, e Ricco, de 5 anos, autista de nível 3 de suporte.

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“Conciliar a maternidade, especialmente a maternidade atípica, com a carreira jornalística é um dos maiores desafios da minha vida”, declara. “Ao mesmo tempo, é também uma das principais razões pelas quais enxergo a infância com tanta sensibilidade. Por isso, considero que este prêmio também pertence aos meus filhos”.

O prêmio Primeira Infância em Pauta é uma iniciativa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a ECA-USP, InovaUSP e a Unesco. As reportagens e conteúdos selecionados são voltadas para o debate público em torno dos primeiros seis anos de vida.