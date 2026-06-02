Zoológico de Brasília lança programação gratuita do Missão Zoo para o feriado

A proposta é aproximar crianças, jovens e adultos dos animais e da importância da conservação da biodiversidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O projeto Missão Zoo começa nesta quarta-feira (3/6), e segue até domingo (14/6), oferecendo ao público uma jornada educativa, sensorial e divertida, voltada à conservação da biodiversidade. Gratuita e em cartaz das 9h às 16h30, a programação é indicada para todas as idades. Para participar, basta adquirir o ingresso de entrada do zoológico, conforme a política de acesso vigente em cada dia.

A proposta é aproximar crianças, jovens e adultos dos animais e da importância da conservação da biodiversidade por meio de atividades que estimulem a curiosidade, o conhecimento e a conexão com o meio ambiente. Cada ambiente da Missão Zoo foi planejado para proporcionar experiências envolventes, permitindo que os visitantes descubram aspectos fascinantes da vida animal de forma lúdica e participativa.

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“A Missão Zoo é mais uma ferramenta de educação para a conservação que chega ao parque para proporcionar conhecimento de forma divertida e interativa”, afirma o diretor-presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), Wallison Couto.