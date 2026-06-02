OAB-DF lamenta morte de moradora de Brasília em safári na África

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) publicou uma nota de pesar sobre a morte da advogada Meire Aparecida de Amorim, na última sexta-feira (29/5), durante um safári na Namíbia, na África.

Em nota, a OAB lamentou a morte da advogada que trabalhava na GEATR-DF, da Caixa Econômica Federal. "As diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentam profundamente a morte da advogada Meire Aparecida de Amorim, aos 45 anos, ocorrida na sexta-feira (29/5), durante passeio na Namíbia, na África."

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No fim da nota, as diretorias da OAB e da CAA prestaram solidariedade à família de Meire. "Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos."

Meire nasceu em Minas Gerais e trabalhava como advogada na GEATR-DF, da Caixa Econômica Federal. As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas posteriormente, após o processo de translado do corpo até o Brasil. Meire morava em Brasília com o marido.