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Morte no safári

OAB-DF lamenta morte de moradora de Brasília em safári na África

Acidente ocorreu na sexta-feira (29/5) durante um passeio entre Sesriem e a cidade litorânea Walvis Bay. OAB/DF publicou nota de pesar

Nascida em Minas, Meire morava e trabalhava em Brasília - (crédito: Reprodução)
Nascida em Minas, Meire morava e trabalhava em Brasília - (crédito: Reprodução)

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) publicou uma nota de pesar sobre a morte da advogada Meire Aparecida de Amorim, na última sexta-feira (29/5), durante um safári na Namíbia, na África.

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Em nota, a OAB lamentou a morte da advogada que trabalhava na GEATR-DF, da Caixa Econômica Federal. "As diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentam profundamente a morte da advogada Meire Aparecida de Amorim, aos 45 anos, ocorrida na sexta-feira (29/5), durante passeio na Namíbia, na África."

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No fim da nota, as diretorias da OAB e da CAA prestaram solidariedade à família de Meire. "Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos."

Meire nasceu em Minas Gerais e trabalhava como advogada na GEATR-DF, da Caixa Econômica Federal. As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas posteriormente, após o processo de translado do corpo até o Brasil. Meire morava em Brasília com o marido.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 02/06/2026 19:33
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