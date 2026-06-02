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Motociclista com tornozeleira eletrônica é preso após perseguição a 200km/h

Motorista em fuga cometeu 19 infrações de trânsito antes de ser parado por policiais militares. Condutor estava com CNH vencida, sem a licença da moto e utilizava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior com tráfico de drogas

Motociclista com tornozeleira eletrônica é preso após perseguição a 200km/h na Asa Norte - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Motociclista com tornozeleira eletrônica é preso após perseguição a 200km/h na Asa Norte - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um motociclista na Asa Norte após uma perseguição que alcançou a marca de 200 km/h e resultou em 19 infrações de trânsito. Ao apurarem o caso, as autoridades relataram que a moto utilizada não estava licenciada, o condutor estava com a CNH vencida e fazia uso de tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior com tráfico de drogas.

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A perseguição foi gravada pela câmera corporal de um dos agentes. Confira a seguir:

O caso começou durante uma patrulha do Pelotão de Motociclistas do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) quando os agentes observaram um motorista dirigindo em alta velocidade e emitindo sons altos pelo escapamento. Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor os desobedeceu e iniciou a fuga.

Os militares perseguiram o suspeito por aproximadamente 17km durante 10 minutos ao longo da Asa Norte antes de alcançar o condutor. Os policiais estimam que, no trajeto, o veículo teria superado 200km/h de velocidade e cometido 19 infrações de trânsito, além de colocar em risco pedestres e outros motoristas que estavam na via pública.

Com todas as evidências coletadas e crimes de trânsito testemunhados, os policiais conduziram o homem e a moto apreendida à Delegacia de Polícia da área para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 02/06/2026 16:08
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