Jiboia é encontrada em área verde ao lado de escola pública

O animal não apresentava ferimentos aparentes e encontrava-se em condições normais, atento ao ambiente ao seu redor - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Por Luiz Francisco*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma jiboia na manhã desta terça-feira (2/6), em uma área verde localizada ao lado de uma escola pública próxima à Rua dos Transportes, na Candangolândia.

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Segundo a equipe, o animal selvagem estava em condições normais ao ser resgatado. Após os procedimentos de captura, os militares realizaram o acondicionamento seguro da serpente em recipiente apropriado e, posteriormente, soltaram o animal em uma área de habitat natural.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de presença de animais silvestres em áreas urbanas ou residenciais, os cidadãos mantenham distância, evitem qualquer tentativa de captura ou manejo do animal, isolem o local e acionem a equipe especializada pelo telefone 193.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates