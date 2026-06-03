Início de incêndio no Hospital Sarah Kubitschek causa susto na noite de terça

Segundo a CBMDF, o incêndio não fez vítimas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um incêndio de pequena proporção assustou funcionários do Hospital Sarah Kubitschek, na Asa Sul, na noite desta terça-feira (3/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada por volta das 23h45 para combater as chamas em um depósito localizado nas dependências da unidade hospitalar.

Segundo os bombeiros, as equipes chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o fogo em pouco tempo, impedindo que as chamas se espalhassem para outras áreas do hospital. A ocorrência mobilizou militares especializados no combate a incêndios, que realizaram os procedimentos de segurança e rescaldo após a extinção do foco.

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Ainda conforme o CBMDF, o incêndio foi considerado de pequena proporção e não provocou danos significativos à estrutura da unidade de saúde. Nenhum paciente, funcionário ou acompanhante ficou ferido.

As causas do incêndio não foram divulgadas até o momento.