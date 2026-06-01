Bombeiros salvam criança de 7 anos de incêndio em apartamento

As equipes chegaram ainda no início das chamas, conseguindo contê-las sem que o local tivesse maiores danos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um princípio de incêndio em uma máquina de lavar assustou os moradores de um edifício residencial no Paranoá Parque nesta segunda-feira (1/6). Ao atender o incidente, os agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) identificaram a presença de uma criança de 7 anos, que estava no apartamento durante a ocorrência. Ela não sofreu ferimentos.

No prédio, localizado na Quadra 4, Conjunto 1, os bombeiros extinguiram as chamas e fizeram uma linha direta de mangueiras, para garantir a segurança da área. Agentes também investiram na ventilação tática, para "expulsar" a fumaça da residência.

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A criança que estava no apartamento foi avaliada pelos profissionais. Segundo informações do CBMDF, ela apresentava sinais vitais normais, sem parecer estar afetada gravemente pelo incidente. Após o atendimento com a equipe médica, ela foi liberada sob os cuidados dos responsáveis.

Outro caso



Na semana passada, em Águas Claras, um incêndio causou a morte de um gato, na Avenida das Castanheiras. No 9º andar do prédio, residia uma idosa com o animal de estimação. No momento da ocorrência, a mulher não estava presente.

Durante a fase de rescaldo, etapa em que os bombeiros fazem a vistoria do local para eliminar focos ocultos e evitar a reignição do fogo, o gato foi encontrado sem vida dentro da residência. O imóvel precisou ser interditado para a perícia da Defesa Civil e CBMDF.