Sesc-DF é reconhecido pela ONU por maioria feminina em cargos de gestão

Índice de participação feminina na alta liderança da instituição alcança 64% e supera metas estabelecidas pelo Pacto Global da ONU - (crédito: Material cedido ao Correio)

A presença feminina nos espaços de decisão do Sesc-DF rendeu à instituição um reconhecimento do Pacto Global da ONU – Rede Brasil. A homenagem foi concedida em razão do percentual de mulheres que ocupam cargos de alta liderança na entidade, durante o 4º Fórum Ambição 2030, realizado nessa terça-feira (2/6), em São Paulo.

Atualmente, 64% das posições de liderança do Sesc-DF são exercidas por mulheres. O resultado ultrapassa com folga a meta estipulada pelo Movimento Elas Lideram para 2025 e também supera o objetivo de atingir 50% de participação feminina em cargos de liderança até 2030.

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A instituição foi representada no evento por Alessandra Barassi, que destacou a importância da valorização da diversidade na construção de ambientes mais inclusivos e eficientes.

“É um orgulho imenso para nós receber esse reconhecimento. O Sesc-DF tem a certeza de que investir em mais mulheres em cargos de alta liderança é investir em uma sociedade mais democrática, mais empática e justa. Quando damos oportunidade para que mais mulheres ocupem altos cargos nas instituições, todo mundo sai ganhando”, afirmou.

Para Alessandra, a ampliação da participação feminina na gestão contribui para a incorporação de diferentes visões nos processos decisórios, além de favorecer resultados mais inovadores e alinhados às demandas da sociedade.

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“Pela perspectiva das empresas, a busca pela paridade de gênero representa uma jornada de melhoria contínua, que dá luz a diferentes pontos de vista, para decisões inovadoras e consequentemente melhores resultados. Pela perspectiva social, em um contexto nacional onde a maioria das famílias é chefiada por mulheres, essa representatividade colabora para que os anseios da sociedade sejam contemplados com o olhar do cuidado e do pertencimento. Quando uma menina vê uma mulher em cargo de liderança, ela entende que também pode chegar lá”, declarou.

Nesta edição do fórum, o tema foi “A Década da Implementação: Como as Empresas Estão Redesenhando o Futuro do Brasil”. A programação reuniu especialistas e executivos para debater ações relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, iniciativa criada pela Organização das Nações Unidas para incentivar o desenvolvimento econômico aliado à inclusão social e à preservação ambiental.