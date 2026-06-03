Últimos dias para inscrição no programa de incubação do Brasília Game Hub

Prazo para inscrição no programa de incubação do Brasília Game Hub encerra nesta sexta-feira (5/6), às 23h59. - (crédito: Foto: divulgação/Brasília Game Hub))

Beatriz Ocke*—Quem deseja participar do do 2º Ciclo do Programa de Incubação de Games 2026, do Brasília Game Hub (BGH) tem até às 23h59 desta sexta-feira (5/6) para realizar a inscrição. A iniciativa tem como objetivo apoiar o desenvolvimento técnico, criativo, produtivo e estratégico de projetos de games em estágio inicial, consolidando negócios sustentáveis, inovadores e alinhados à economia criativa do Distrito Federal.

Realizada pelo Instituto Conecta Brasil, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), o programa é voltado para estúdios, equipes, coletivos e desenvolvedores que querem transformar ideias em negócios. Podem participar pessoas físicas, empresas e MEIs com projetos em fase de concepção, protótipo ou desenvolvimento inicial.

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A programação do projeto conta com palestras, consultorias, workshops, orientação para estruturação de negócios e conexões com o ecossistema de inovação, e ainda, preparação para captação de investimentos.

As incrições podem ser feitas por meio deste formulário.



