Produtor de água do Pipiripau: projeto no DF vira exemplo mundial

Produtores rurais assinam novas adesões ao Projeto Produtor de Água do Pipiripau em cerimônia em Planaltina. - (crédito: Juliana Caldas/Divulgação)

O Projeto Produtor de Água do Pipiripau, no Distrito Federal, alcançou a marca de 318 contratos firmados após a assinatura de 31 novas adesões. A cerimônia ocorreu na sede da Associação de Usuários de Água do Canal de Abastecimento do Núcleo Rural Santos Dumont, em Planaltina.

Coordenada pela Adasa desde 2011, a iniciativa busca garantir maior segurança hídrica por meio da restauração de áreas degradadas e da conservação do solo. Como incentivo, os produtores rurais recebem pagamento por serviços ambientais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Jorge Werneck, chefe-geral da Embrapa Cerrados, destacou que o projeto é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Ele ressaltou que os resultados são fruto do trabalho conjunto das instituições parceiras, beneficiando cerca de 250 mil pessoas que dependem da água do Pipiripau.

Para a pesquisadora Fabiana Aquino, o diferencial do programa é a construção coletiva das ações. Ela afirmou que a renovação do convênio reafirma o compromisso da Embrapa com o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica.

Resultados concretos na propriedade

Antônio José Ribeiro, conhecido como Antônio do Capão, está entre os agricultores que renovaram o contrato. Ele participa do programa há cerca de dez anos e relata resultados visíveis em sua propriedade no Núcleo Rural Taquara.

“Nas minhas terras, a água era fininha, hoje tem um monte de água lá. Continuei preservando, não cortei mais árvores”, conta Antônio. Ele cultiva mandioca, pimentão, repolho e outras hortaliças, além de criar gado. Para ele, o principal benefício é a conservação do solo e da água.

Já o produtor Daniel Lopes Gonçalves, também do Núcleo Rural Taquara, assinou seu primeiro contrato. Ao lado da esposa, Maria da Glória Neiva, ele vê no programa uma chance de fortalecer práticas sustentáveis.

Agricultor há cinco anos, Daniel cultiva milho e pretende se dedicar mais à terra após a aposentadoria do serviço público. “Quero estar no meu lugar produzindo, mas fazendo dentro de um critério. Quero fazer as coisas bem feitas”, afirma.

Em 2020/2021, o Projeto Produtor de Água no Pipiripau ficou em segundo lugar no “Prêmio Internacional Water ChangeMaker”, concorrendo com 340 iniciativas de todo o mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.