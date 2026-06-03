Inverno na porta! DF registra a menor temperatura do ano com 11°

Segundo o Inmet, a menor temperatura do ano no Distrito Federal foi registrada nesta quarta-feira (3/6) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Com a chegada da estação fria, os moradores do Distrito Federal já devem estar sentindo as quedas de temperatura. A manhã desta quarta-feira (3/6) registrou 11°, a menor temperatura do ano, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteologia. Já em Brasília, os termômetros marcaram mínima de 14°C nas primeiras horas do dia.

Apesar do frio predominante pela manhã, a temperatura deve subir até o período da tarde. A máxima prevista é de 27°C tanto na capital quanto em outras regiões do DF. A umidade relativa do ar também apresenta grande variação, podendo alcançar 95% nas primeiras horas do dia e cair para cerca de 40% durante a tarde.

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Segundo o meteorologista Roberto Baltazar, não há previsão de chuva para Brasília nem para o restante do Distrito Federal. De acordo com o especialista, a tendência é de ressacamento da atmosfera, cenário típico desta época do ano.

Ainda conforme Baltazar, o Distrito Federal está entrando no período de inverno, o que deve provocar uma redução gradual das temperaturas nas próximas semanas. A expectativa é de que os termômetros registrem mínimas entre 11°C e 10°C, podendo chegar a 9°C em algumas áreas do DF e da capital. Embora o tempo tenda a ficar cada vez mais seco, a possibilidade de ocorrência de chuvas não está totalmente descartada.