Arte e sustentabilidade marcam oficina promovida em escola pública

Semana do Meio Ambiente promove oficina de gravura com material reciclável para jovens de escola pública - (crédito: Divulgação LAB Bibliotecas)

A Semana Mundial do Meio Ambiente começou com uma experiência que une arte, educação e sustentabilidade no Centro Educacional do Lago Norte (CEDLAN). Na última segunda-feira (1º/6), estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram da oficina Desenho Criativo: Gravura em Material Reciclável, que utilizou embalagens reaproveitadas para a criação de gravuras inspiradas na técnica da xilogravura.

A iniciativa faz parte do projeto LAB Bibliotecas Renato Russo, desenvolvido pela ONG Amigos da Vida. Além da oficina, o projeto promove atividades culturais, ações formativas, palestras educativas e a revitalização da biblioteca escolar. Cerca de 200 alunos do CEDLAN são beneficiados pelas ações, realizadas com o patrocínio da CNP Seguros Holding Brasil e do Instituto CNP Brasil.

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Segundo o presidente da ONG Amigos da Vida, Christiano Ramos, o projeto busca ampliar o acesso ao conhecimento e criar novas oportunidades para estudantes da rede pública. Ele destaca que a iniciativa combina a modernização dos espaços de aprendizagem com atividades que contribuem para a formação profissional e cidadã dos jovens. Esta é a sexta biblioteca implantada pelo projeto no Distrito Federal.

A oficina foi conduzida pelo artista plástico Renan Abel, que apresentou aos participantes uma técnica acessível de produção artística utilizando materiais recicláveis. O método emprega os mesmos princípios da xilogravura tradicional, como tinta, rolo de entintamento e papel, mas substitui a madeira por embalagens reaproveitadas, gerando resultados visuais semelhantes.

Entre os estudantes, a atividade despertou interesse e reflexão sobre escolhas futuras. A aluna Giovana Eichler, de 17 anos, avalia que experiências como essa ajudam os jovens a descobrir novas habilidades, explorar interesses pessoais e ampliar suas perspectivas profissionais.

A oficina marcou o início da programação de junho do projeto no CEDLAN. Ao longo do mês, a escola também receberá eventos de Slam e palestras voltadas para empregabilidade e educação financeira.

Espaços renovados

O projeto LAB Bibliotecas Renato Russo tem como objetivo transformar bibliotecas de escolas públicas do Distrito Federal em ambientes mais modernos e conectados às necessidades atuais dos estudantes. Além do incentivo à leitura, os espaços contam com computadores conectados à internet, ampliando o acesso à pesquisa e às ferramentas digitais de aprendizagem.

Neste ano, a biblioteca do CEDLAN está entre as unidades contempladas pela iniciativa. Regiões como Recanto das Emas, Ceilândia, Guará e Taguatinga já receberam ações semelhantes. Ao longo de sua trajetória, a associação também implantou 15 brinquedotecas em hospitais públicos do Distrito Federal, além de bibliotecas e laboratórios educacionais em escolas da rede pública.

Impacto social

Há 26 anos, a ONG Amigos da Vida atua na promoção dos direitos humanos em diferentes regiões do Distrito Federal. A entidade é presidida por Christiano Ramos, ativista que transformou sua experiência pessoal de enfrentamento ao HIV em iniciativas voltadas ao acolhimento, à educação e à inclusão social.

As brinquedotecas criadas pela organização recebem o nome de Renato Russo, em homenagem ao cantor e compositor que construiu grande parte de sua trajetória artística em Brasília.

Parceiro do projeto, o Instituto CNP Brasil desenvolve programas voltados à educação e ao fortalecimento de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. A instituição atua em conjunto com escolas, governos, empresas e organizações da sociedade civil para promover desenvolvimento acadêmico, cidadania e protagonismo juvenil.