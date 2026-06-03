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Incêndio

Incêndio destrói apartamento no Polo de Modas do Guará

Proprietário da residência na QE 40 foi levado para a unidade hospitalar mais próxima por ter inalado fumaça durante o acidente

Partes do apartamento ficou em cinzas após o incêndio - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Partes do apartamento ficou em cinzas após o incêndio - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um apartamento na QE 30, região do Polo de Modas do Guará, foi tomado por um incêndio que deixou parte do imóvel em cinzas. O morador e proprietário estava no local e acabou sendo afetado pela fumaça das chamas, precisando ser encaminhado para uma unidade de saúde por inalação excessiva dos gases. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o fogo não alcançou as demais dependências e unidades do edifício.

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Quatro viaturas da corporação se deslocaram para atender a ocorrência na manhã desta quarta-feira (3/6), por volta das 6h. Ainda de acordo com a CBMDF, as chamas estavam concentradas na unidade, sendo necessário montar linhas de mangueiras pressurizadas para combater o fogo e evitar que o incêndio se alastrasse pelo prédio.

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Apagado o incêndio, as equipes realizaram uma ventilação tática, com o intuito de retirar a fumaça acumulada do local, além das demais ações de rescaldo. Em seguida, os agentes fizeram uma varredura no apartamento atingido. A perícia da corporação segue apurando as possíveis causas do incêndio. O estado de saúde do proprietário ainda não foi informado.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 03/06/2026 12:09
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