Incêndio destrói apartamento no Polo de Modas do Guará

Um apartamento na QE 30, região do Polo de Modas do Guará, foi tomado por um incêndio que deixou parte do imóvel em cinzas. O morador e proprietário estava no local e acabou sendo afetado pela fumaça das chamas, precisando ser encaminhado para uma unidade de saúde por inalação excessiva dos gases. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o fogo não alcançou as demais dependências e unidades do edifício.

Quatro viaturas da corporação se deslocaram para atender a ocorrência na manhã desta quarta-feira (3/6), por volta das 6h. Ainda de acordo com a CBMDF, as chamas estavam concentradas na unidade, sendo necessário montar linhas de mangueiras pressurizadas para combater o fogo e evitar que o incêndio se alastrasse pelo prédio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apagado o incêndio, as equipes realizaram uma ventilação tática, com o intuito de retirar a fumaça acumulada do local, além das demais ações de rescaldo. Em seguida, os agentes fizeram uma varredura no apartamento atingido. A perícia da corporação segue apurando as possíveis causas do incêndio. O estado de saúde do proprietário ainda não foi informado.