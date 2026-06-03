Pássaros são resgatados e homem é preso por manter cativeiro ilegal no DF

Um dos investigados foi conduzido à Polícia Federal, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante - (crédito: Divulgação/PF)

Várias aves da espécie canário-da-terra foram resgatadas e um homem foi preso em flagrante durante uma ação de combate a crimes ambientais no Distrito Federal. Os animais eram mantidos em cativeiro irregular e sofriam maus-tratos. A apreensão dos pássaros e dos materiais utilizados para o transporte ilegal ocorreu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

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A estocagem e o cativeiro clandestino foram alvo da Operação Canto Triste, deflagrada pela Polícia Federal (PF) com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A força-tarefa tem como objetivo apurar e reprimir práticas criminosas ligadas à captura, ao transporte, à manutenção em condições degradantes e aos maus-tratos de espécimes da fauna silvestre na capital federal.

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Um dos investigados foi conduzido à Polícia Federal, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante (foto: Divulgação/PF)

O investigado detido com as aves foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante. Já os canários-da-terra resgatados foram encaminhados diretamente ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas-DF), onde passarão por triagem e receberão os cuidados necessários das equipes veterinárias até que estejam aptos para a reintrodução à natureza.