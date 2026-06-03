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Carro bate e destrói bomba de combustível na L4 Sul

Houve princípio de incêndio, controlado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Não houve registro de feridos, e motorista não foi encontrado no local

Princípio de incêndio foi controlado por equipes do CBMDF - (crédito: Divulgação CBMDF )
Princípio de incêndio foi controlado por equipes do CBMDF - (crédito: Divulgação CBMDF )

Um acidente de trânsito em um posto de combustíveis na Avenida L4 Sul, no Plano Piloto, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta quarta-feira (3/6).

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A corporação foi acionada por volta das 21h para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio que colidiu contra uma das bombas de abastecimento do posto.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram risco de incêndio e iniciaram imediatamente os procedimentos de segurança. As equipes montaram linhas de combate e conseguiram controlar um princípio de incêndio antes que as chamas se espalhassem.

Após a atuação dos militares, a situação foi normalizada e o veículo permaneceu no pátio do estabelecimento. O motorista e possíveis passageiros não foram localizados no local do acidente.

Segundo o CBMDF, ninguém ficou ferido. As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas.

A ocorrência foi repassada à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que ficou responsável pela área. A perícia do Corpo de Bombeiros também foi acionada para auxiliar na apuração do caso.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 03/06/2026 23:38
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