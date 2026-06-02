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SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista morre em colisão com caminhão de limpeza urbana

Um motociclista morreu em colisão com caminhão de limpeza urbana na manhã desta terça, nas imediações do aeroporto

Bombeiros atendem ocorrência de acidente de trânsito na DF-004/EPGU - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros atendem ocorrência de acidente de trânsito na DF-004/EPGU - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A colisão entre uma motocicleta e um caminhão de limpeza urbana terminou com a morte do motociclista, nesta terça-feira (2/6). O homem apresentava um traumatismo cranioencefálico, além de estar em parada cardiorrespiratória. O sinistro de trânsito ocorreu na DF-004, sentido Estrada Parque Guará (EPGU), próximo ao viaduto que dá acesso à Estrada Parque Aeroporto (EPAR), por volta das 7h30. 

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou três viaturas. As equipes de socorro realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, mas a vítima não resistiu e teve o óbito declarado no local.

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O condutor do caminhão também foi avaliado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas não apresentava ferimentos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) compareceram ao local para as providências cabíveis. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 02/06/2026 11:32
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