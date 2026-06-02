Motociclista morre em colisão com caminhão de limpeza urbana

A colisão entre uma motocicleta e um caminhão de limpeza urbana terminou com a morte do motociclista, nesta terça-feira (2/6). O homem apresentava um traumatismo cranioencefálico, além de estar em parada cardiorrespiratória. O sinistro de trânsito ocorreu na DF-004, sentido Estrada Parque Guará (EPGU), próximo ao viaduto que dá acesso à Estrada Parque Aeroporto (EPAR), por volta das 7h30.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou três viaturas. As equipes de socorro realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, mas a vítima não resistiu e teve o óbito declarado no local.

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O condutor do caminhão também foi avaliado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas não apresentava ferimentos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) compareceram ao local para as providências cabíveis. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.