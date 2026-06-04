Obituário: 41 funerais nesta quinta-feira (4/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (4/6):
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Campo da Esperança
- Ângela Marcolino de Sousa, 46 anos
- Célio de Souza, 81 anos
- Deuseni Pereira da Conceição, 64 anos
- Domingos Pereira Lisboa, 69 anos
- Felinto César Sampaio Neto, 78 anos
- Geraldo Alves de Oliveira, 87 anos
- Gilson Camelo de Vasconcelos, 83 anos
- Irene Lina da Costa, 69 anos
- João Chagas da Cunha, 98 anos
- João Franca Barbosa Sobrinho, 64 anos
- Lina Gomes da Costa, 81 anos
- Marcelo Aprigio Ferreira, 60 anos
- Maria da José da Silva Sousa, 70 anos
- Maria Edite da Rocha Garcez, 85 anos
- Sara das Graças de Sousa, 73 anos
- Sarah Elizabeth Moura de Oliveira, menos de 1 ano
- Ubiraci Bagno, 82 anos
Taguatinga
- Altina Januária de Lima, 89 anos
- Elisa Silva Dias, 73 anos
- Everton Augusto Aguiar da Silva, 45 anos
- Maria Batista de Azevedo, 85 anos
- Mário Willams da Silva Cruz, 45 anos
- Mirella Kayanne Trigueiro Crethon, 12 anos
- Ruy César de Brito, 62 anos
- Severino Soares Monteiro, 76 anos
Gama
- Antônio Paulo de Sousa, 58 anos
- Catarina Gonçalves Mascaranhas, menos de 1 ano
- Conceição Placidina Batista, 89 anos
- Dalvina Nunes Pereira, 70 anos
- Dissolvan Alves Almeida, 56 anos
- Maria Hermina da Silva, 82 anos
Planaltina
- Elias Correia da Silva, 43 anos
- Francisca das Chagas da Silva, 79 anos
- Maria Pereira de Morais Ferreira, 83 anos
- Rita Maria da Conceição, 68 anos
Sobradinho
- Joana Dias de Sousa, 81 anos
Jardim Metropolitano
- Cristina Carvalho das Neves de Freitas, 39 anos (cremação)
- Dilsomar Rodrigues da Silva, 60 anos
- Marco Antônio Conceição de Barros Machado, 63 anos (cremação)
- Maria Magdalena Iglesias Menendez, 87 anos (cremação)
- Rosilda de Oliveira Ferreira, 92 anos
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postado em 04/06/2026 18:36 / atualizado em 04/06/2026 18:37