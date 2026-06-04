Obituário: 41 funerais nesta quinta-feira (4/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (4/6):

Campo da Esperança

Ângela Marcolino de Sousa, 46 anos

Célio de Souza, 81 anos

Deuseni Pereira da Conceição, 64 anos

Domingos Pereira Lisboa, 69 anos

Felinto César Sampaio Neto, 78 anos

Geraldo Alves de Oliveira, 87 anos

Gilson Camelo de Vasconcelos, 83 anos

Irene Lina da Costa, 69 anos

João Chagas da Cunha, 98 anos

João Franca Barbosa Sobrinho, 64 anos

Lina Gomes da Costa, 81 anos

Marcelo Aprigio Ferreira, 60 anos

Maria da José da Silva Sousa, 70 anos

Maria Edite da Rocha Garcez, 85 anos

Sara das Graças de Sousa, 73 anos

Sarah Elizabeth Moura de Oliveira, menos de 1 ano

Ubiraci Bagno, 82 anos

Taguatinga

Altina Januária de Lima, 89 anos

Elisa Silva Dias, 73 anos

Everton Augusto Aguiar da Silva, 45 anos

Maria Batista de Azevedo, 85 anos

Mário Willams da Silva Cruz, 45 anos

Mirella Kayanne Trigueiro Crethon, 12 anos

Ruy César de Brito, 62 anos

Severino Soares Monteiro, 76 anos

Gama

Antônio Paulo de Sousa, 58 anos

Catarina Gonçalves Mascaranhas, menos de 1 ano

Conceição Placidina Batista, 89 anos

Dalvina Nunes Pereira, 70 anos

Dissolvan Alves Almeida, 56 anos

Maria Hermina da Silva, 82 anos

Planaltina

Elias Correia da Silva, 43 anos

Francisca das Chagas da Silva, 79 anos

Maria Pereira de Morais Ferreira, 83 anos

Rita Maria da Conceição, 68 anos

Sobradinho

Joana Dias de Sousa, 81 anos

Jardim Metropolitano

Cristina Carvalho das Neves de Freitas, 39 anos (cremação)

Dilsomar Rodrigues da Silva, 60 anos

Marco Antônio Conceição de Barros Machado, 63 anos (cremação)

Maria Magdalena Iglesias Menendez, 87 anos (cremação)

Rosilda de Oliveira Ferreira, 92 anos