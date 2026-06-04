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Obituário: 41 funerais nesta quinta-feira (4/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 4 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (4/6):

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Campo da Esperança

  • Ângela Marcolino de Sousa, 46 anos
  • Célio de Souza, 81 anos
  • Deuseni Pereira da Conceição, 64 anos
  • Domingos Pereira Lisboa, 69 anos
  • Felinto César Sampaio Neto, 78 anos
  • Geraldo Alves de Oliveira, 87 anos
  • Gilson Camelo de Vasconcelos, 83 anos
  • Irene Lina da Costa, 69 anos
  • João Chagas da Cunha, 98 anos
  • João Franca Barbosa Sobrinho, 64 anos
  • Lina Gomes da Costa, 81 anos
  • Marcelo Aprigio Ferreira, 60 anos
  • Maria da José da Silva Sousa, 70 anos
  • Maria Edite da Rocha Garcez, 85 anos
  • Sara das Graças de Sousa, 73 anos
  • Sarah Elizabeth Moura de Oliveira, menos de 1 ano
  • Ubiraci Bagno, 82 anos

Taguatinga

  • Altina Januária de Lima, 89 anos
  • Elisa Silva Dias, 73 anos
  • Everton Augusto Aguiar da Silva, 45 anos
  • Maria Batista de Azevedo, 85 anos
  • Mário Willams da Silva Cruz, 45 anos
  • Mirella Kayanne Trigueiro Crethon, 12 anos
  • Ruy César de Brito, 62 anos
  • Severino Soares Monteiro, 76 anos

Gama

  • Antônio Paulo de Sousa, 58 anos
  • Catarina Gonçalves Mascaranhas, menos de 1 ano
  • Conceição Placidina Batista, 89 anos
  • Dalvina Nunes Pereira, 70 anos
  • Dissolvan Alves Almeida, 56 anos
  • Maria Hermina da Silva, 82 anos

Planaltina

  • Elias Correia da Silva, 43 anos
  • Francisca das Chagas da Silva, 79 anos
  • Maria Pereira de Morais Ferreira, 83 anos
  • Rita Maria da Conceição, 68 anos

Sobradinho

  • Joana Dias de Sousa, 81 anos

Jardim Metropolitano

  • Cristina Carvalho das Neves de Freitas, 39 anos (cremação)
  • Dilsomar Rodrigues da Silva, 60 anos
  • Marco Antônio Conceição de Barros Machado, 63 anos (cremação)
  • Maria Magdalena Iglesias Menendez, 87 anos (cremação)
  • Rosilda de Oliveira Ferreira, 92 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/06/2026 18:36 / atualizado em 04/06/2026 18:37
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