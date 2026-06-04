Rodoviária terá centro de atendimento a mulheres no climatério

Mulheres que enfrentam o climatério, fase marcada por intensas mudanças hormonais e impactos físicos e emocionais, passarão a contar com atendimento especializado na rede pública do Distrito Federal. A governadora Celina Leão (PP) anunciou, nesta quinta-feira (4/6), a criação de um Centro de Referência voltado ao cuidado integral desse público, que será instalado no segundo piso da Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo a governadora, que fez o anúncio ao visitar o local, a iniciativa busca oferecer mais atenção e atendimento qualificado para mulheres que atravessam esse período. “É um olhar diferenciado, um olhar que vai tratar a mulher com todos os sintomas que tem no climatério. É um momento muito sensível e hormonal, que precisa de acompanhamento”, afirmou.

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O espaço funcionará como unidade central de atendimento, com proposta de atuação multiprofissional e foco tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. A ideia, de acordo com Celina, é que o modelo seja replicado em outras unidades da rede pública. “A gente pensou em um centro de referência, mas que isso se irradie para toda a rede pública de saúde”, explicou.

Além do atendimento especializado, o governo pretende ampliar o acesso a medicamentos e terapias mais avançadas, incluindo tratamentos hormonais. “Tem mulheres que passam com tranquilidade, mas para outras é um momento de muito desafio. Nós queremos ter aqui o que tem de melhor”, disse.

A escolha da Rodoviária do Plano Piloto como sede do projeto levou em conta o grande fluxo de pessoas e a facilidade de acesso. A governadora destacou a possibilidade de funcionamento em horário ampliado, o que deve facilitar o atendimento de mulheres que trabalham durante o dia.

Celina Leão ressaltou que a criação do centro pode contribuir para a redução de problemas associados ao climatério, como afastamentos do trabalho e impactos na saúde mental. “Quando eu invisto na prevenção, eu gasto menos lá na frente. Isso melhora a qualidade de vida das mulheres”, afirmou.

O novo centro será implantado inicialmente como projeto piloto, com expectativa de expansão. A governadora demonstrou confiança na adesão da população e no potencial da iniciativa. “Eu tenho certeza que isso vai virar referência de política pública”, destacou.

