Atropelamento na Via Estrutural provoca lentidão no trânsito

Uma pessoa foi encaminhada ao hospital após ser atingida por um carro na manhã desta sexta-feira (5/6), na Via Estrutural. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e apresentava estado consciente, além de responder normalmente às orientações da equipe de resgate.

O acidente teve reflexos significativos na circulação de veículos em direção ao Plano Piloto. Motoristas enfrentaram retenções extensas ao longo da via, com lentidão em diversos trechos durante o período da manhã.

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A situação foi agravada pela interrupção temporária da operação reversa normalmente adotada nos dias úteis para ampliar a capacidade da pista. Em razão do ponto facultativo de Corpus Christi, o esquema especial não foi implantado.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), as ações de gerenciamento de tráfego nas rodovias distritais permanecem suspensas desde quinta-feira (4/6). Diante do cenário, a orientação aos condutores é buscar trajetos alternativos, como a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), para evitar os pontos de maior retenção.