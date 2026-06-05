InícioCidades DF
Acidente

Atropelamento na Via Estrutural provoca lentidão no trânsito

Congestionamento com longas filas foi causado devido ao acidente no local. Vítima foi encaminhada para unidade de saúde

Acidente na Via Estrutural causa congestionamento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Acidente na Via Estrutural causa congestionamento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma pessoa foi encaminhada ao hospital após ser atingida por um carro na manhã desta sexta-feira (5/6), na Via Estrutural. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e apresentava estado consciente, além de responder normalmente às orientações da equipe de resgate.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O acidente teve reflexos significativos na circulação de veículos em direção ao Plano Piloto. Motoristas enfrentaram retenções extensas ao longo da via, com lentidão em diversos trechos durante o período da manhã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A situação foi agravada pela interrupção temporária da operação reversa normalmente adotada nos dias úteis para ampliar a capacidade da pista. Em razão do ponto facultativo de Corpus Christi, o esquema especial não foi implantado.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), as ações de gerenciamento de tráfego nas rodovias distritais permanecem suspensas desde quinta-feira (4/6). Diante do cenário, a orientação aos condutores é buscar trajetos alternativos, como a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), para evitar os pontos de maior retenção.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 05/06/2026 10:04 / atualizado em 05/06/2026 10:04
SIGA
x