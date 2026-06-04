Incêndio atinge hamburgueria em Ceilândia e mobiliza bombeiros

Um incêndio em uma hamburgueria localizada na QNM 01, Conjunto A, em Ceilândia, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta quinta-feira (4/6). Para atender à ocorrência, foram enviadas quatro viaturas de combate a incêndio e salvamento.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o estabelecimento fechado e com grande quantidade de fumaça saindo do interior. Foi necessário arrombar as portas para acessar o imóvel. Já dentro da hamburgueria, as equipes identificaram que o fogo teve início na cozinha.

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O incêndio foi controlado sem a necessidade de reforço adicional e não houve registro de feridos. Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre as causas das chamas. Após a ventilação do ambiente e as orientações de protocolares, o local foi deixado sob responsabilidade do proprietário.