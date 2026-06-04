InícioCidades DF
INCÊNDIO

Incêndio atinge hamburgueria em Ceilândia e mobiliza bombeiros

Fogo começou na cozinha do estabelecimento. Não houve feridos e causas ainda são desconhecidas

Incêndio atinge hamburgueria em Ceilândia e mobiliza bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Incêndio atinge hamburgueria em Ceilândia e mobiliza bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio em uma hamburgueria localizada na QNM 01, Conjunto A, em Ceilândia, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta quinta-feira (4/6). Para atender à ocorrência, foram enviadas quatro viaturas de combate a incêndio e salvamento.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o estabelecimento fechado e com grande quantidade de fumaça saindo do interior. Foi necessário arrombar as portas para acessar o imóvel. Já dentro da hamburgueria, as equipes identificaram que o fogo teve início na cozinha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O incêndio foi controlado sem a necessidade de reforço adicional e não houve registro de feridos. Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre as causas das chamas. Após a ventilação do ambiente e as orientações de protocolares, o local foi deixado sob responsabilidade do proprietário.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 04/06/2026 12:28
SIGA
x