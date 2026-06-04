Fogo atinge casa no Núcleo Rural Ponte Alta no Gama

Incêndio atingiu a residência, mas não feriu ninguém - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Na tarde desta quinta-feira (4/6), por volta das 16h50, um incêndio atingiu uma casa no Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, região localizada no Gama.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por moradores da região. Chegando ao local, a corporação encontrou o dono do imóvel combatendo o incêndio por conta própria. As chamas foram rapidamente controladas devido à atuação dos militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Rodoviária terá centro de atendimento a mulheres no climatério

Ninguém ficou ferido na ocorrência, havendo apenas danos materiais. O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do incêndio, sendo necessário realizar perícia. O local e perímetro foram deixados sob a responsabilidade do proprietário da residência.