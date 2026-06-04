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Incêndio

Fogo atinge casa no Núcleo Rural Ponte Alta no Gama

Apesar do susto por causa das chamas e da fumaça, ninguém fica ferido. Causas da ocorrência são investigadas pelo Corpo de Bombeiros

Incêndio atingiu a residência, mas não feriu ninguém - (crédito: Reprodução: CBMDF)
Incêndio atingiu a residência, mas não feriu ninguém - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Na tarde desta quinta-feira (4/6), por volta das 16h50, um incêndio atingiu uma casa no Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, região localizada no Gama. 

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O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por moradores da região. Chegando ao local, a corporação encontrou o dono do imóvel combatendo o incêndio por conta própria. As chamas foram rapidamente controladas devido à atuação dos militares. 

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Ninguém ficou ferido na ocorrência, havendo apenas danos materiais. O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do incêndio, sendo necessário realizar perícia. O local e perímetro foram deixados sob a responsabilidade do proprietário da residência.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 04/06/2026 20:30
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