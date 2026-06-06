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CRIME

Homem foragido após atirar em irmão por suposta traição é preso

Agressão estaria ligada a um conflito familiar após o suspeito tomar conhecimento de comentários envolvendo uma suposta infidelidade

Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)
Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

Um homem que estava foragido foi preso após balear o próprio irmão durante uma discussão na QSE 22, em Taguatinga. O crime teria sido motivado por um desentendimento familiar relacionado a comentários sobre uma suposta traição. A vítima foi atingida por um disparo na perna e encaminhada para uma unidade hospitalar da região, sem risco de morte.

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Equipes do Patrulhamento Tático (PT 22) e do Grupo Tático Operacional (GTOP 22), do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), iniciaram buscas para localizar o suspeito nesta sexta-feira (5/6). As buscas duraram, aproximadamente, cinco horas até que os policiais conseguissem identificar e prender o autor do disparo. Durante a ação, também foi apreendida a arma utilizada no crime, um revólver Taurus calibre .38, acompanhado de seis munições intactas.

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O suspeito foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Ele deverá responder, inicialmente, pelos crimes de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 06/06/2026 11:52
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