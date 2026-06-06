Homem foragido após atirar em irmão por suposta traição é preso

Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

Um homem que estava foragido foi preso após balear o próprio irmão durante uma discussão na QSE 22, em Taguatinga. O crime teria sido motivado por um desentendimento familiar relacionado a comentários sobre uma suposta traição. A vítima foi atingida por um disparo na perna e encaminhada para uma unidade hospitalar da região, sem risco de morte.

Equipes do Patrulhamento Tático (PT 22) e do Grupo Tático Operacional (GTOP 22), do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), iniciaram buscas para localizar o suspeito nesta sexta-feira (5/6). As buscas duraram, aproximadamente, cinco horas até que os policiais conseguissem identificar e prender o autor do disparo. Durante a ação, também foi apreendida a arma utilizada no crime, um revólver Taurus calibre .38, acompanhado de seis munições intactas.

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O suspeito foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Ele deverá responder, inicialmente, pelos crimes de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.