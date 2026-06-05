Irmão atira contra o outro após briga em Taguatinga

Imagem ilustrativa de uma arma de fogo - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (5/6), um homem foi baleado pelo próprio irmão após uma discussão na QSE 22, em Taguatinga.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o disparo atingiu a perna da vítima.

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O homem atingido pelo disparo recebeu atendimento médico ainda no local. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada a um hospital da região, com estado de saúde controlado e sem risco de morte.

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O autor do disparo, o irmão da vítima, fugiu do local após o ocorrido. Até o momento da publicação desta matéria, o homem continua foragido. Equipes policiais estão realizando buscas na região para localizar o agressor.