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Tiro

Irmão atira contra o outro após briga em Taguatinga

O disparo aconteceu na noite desta sexta. Após o tiro, o autor fugiu do local e continua foragido

Imagem ilustrativa de uma arma de fogo - (crédito: Pixabay/Reprodução)
Imagem ilustrativa de uma arma de fogo - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (5/6), um homem foi baleado pelo próprio irmão após uma discussão na QSE 22, em Taguatinga. 

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Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o disparo atingiu a perna da vítima. 

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O homem atingido pelo disparo recebeu atendimento médico ainda no local. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada a um hospital da região, com estado de saúde controlado e sem risco de morte. 

O autor do disparo, o irmão da vítima, fugiu do local após o ocorrido. Até o momento da publicação desta matéria, o homem continua foragido. Equipes policiais estão realizando buscas na região para localizar o agressor. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/06/2026 23:25 / atualizado em 05/06/2026 23:30
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