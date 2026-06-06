DF tem a menor temperatura do ano; Gama registra 9,4°C

O Distrito Federal registrou neste sábado (6/6), a menor temperatura do ano. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 9,4°C na Estação Meteorológica do Gama. Em Águas Emendadas, Planaltina, a mínima foi de 9,7°C, enquanto no Plano Piloto, foi registrado 13,6°C. As temperaturas devem subir ao longo do dia, com máximas entre 24°C a 25°C.

Segundo a meteorologista do Inmet, Thaís Cortez, a previsão indica que o frio continuará durante todo o fim de semana. “Tanto hoje quanto no domingo a gente tem previsão de que a mínima continue nessa faixa”, explicou. Segundo ela, não há previsão de chuva e o tempo deve permanecer estável, com céu claro e poucas nuvens.

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De acordo com a especialista, a combinação entre céu aberto e uma massa de ar associada a um sistema de alta pressão favorece a queda das temperaturas durante a madrugada. “A gente tem um sistema atuando, uma alta pressão que acaba inibindo a formação de nuvens. Isso faz com que tenhamos temperaturas mais baixas, principalmente nas manhãs”, destacou.

A tendência, no entanto, é de elevação gradual das temperaturas a partir da próxima semana. “O auge desse frio foi agora neste fim de semana. Depois, as mínimas começam a subir aos poucos, ficando em torno de 13°C, 14°C e 15°C gradativamente”, afirmou a meteorologista. Segundo o Inmet, o comportamento é típico desta época do ano, com a aproximação do inverno no Centro-Oeste.