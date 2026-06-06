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Obituário: 37 funerais neste sábado (6/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 6 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (6/6):

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Cemitério Campo da Esperança

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  • Ana Luiza Ferreira da Silva18 anos
  • Antônio Teixeira Rebelo, 69 anos
  • Eimy Danielly Marques Garcia, menos de 1 ano
  • Elza Renaldi Fernandes, 87 anos
  • Fernando Silva, 96 anos
  • Iracema Silvestre de Araújo Lehm, 81 anos 
  • Ivo Roberto da Costa, 79 anos
  • João Luis Lucena Deusdará, 57 anos
  • Josefina Soares Lima, 89 anos
  • Luiz Antônio de Souza Maito, 59 anos
  • Luiz Carlos Marinho de Barros, 91 anos
  • Maria do Carmo Neves, 89 anos
  • Maria Joana da Silva, 98 anos
  • Maria Lúcia Silva de Almeida, 75 anos

 

Cemitério de Taguatinga

  • Ezequias Ferreira de Souza, 63 anos
  • Alex Ramos da Silva, 33 anos
  • Antônio Oliveira Beserra, 64 anos
  • Clarice Morais de Sousa, menos de 1 ano
  • David Estevão dos Reis, 65 anos
  • Francisca Lúcia Alves de Araújo, 57 anos
  • Francisco Manoel da Silva Filho, 53 anos
  • Maria Marta Costa Gadelha, 60 anos
  • Matheus Fernandes Macedo Botelho, 28 anos
  • Rubens Ataíde Pina, 57 anos
  • Severina Silva Barbosa, 78 anos
  • Walber Torres, 51 anos


Cemitério do Gama

  • José Henrique, 90 anos
  • José Rufino Sobrinho, 85 anos
  • Maria Antônia Lima de Souza, 47 anos
  • Maria de Jesus dos Santos Castro, 48 anos
  • Miguel Raimundo da Silva, 86 anos
  • Venina Pereira Lemos Cezarino, 87 anos

Cemitério de Brazlândia

  • Júlia Rosa Pereira de Araújo, 78 anos

 

Jardim Metropolitano

  • José dos Santos, 77 anos
  • Emilia Silva Campos, 83 anos
  • Jurandir de Paiva Damasceno, 83 anos (cremação)
  • Maria Stella Paes Meirelles, 91 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/06/2026 17:45
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