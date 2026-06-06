Obituário: 37 funerais neste sábado (6/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (6/6):
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Cemitério Campo da Esperança
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- Ana Luiza Ferreira da Silva, 18 anos
- Antônio Teixeira Rebelo, 69 anos
- Eimy Danielly Marques Garcia, menos de 1 ano
- Elza Renaldi Fernandes, 87 anos
- Fernando Silva, 96 anos
- Iracema Silvestre de Araújo Lehm, 81 anos
- Ivo Roberto da Costa, 79 anos
- João Luis Lucena Deusdará, 57 anos
- Josefina Soares Lima, 89 anos
- Luiz Antônio de Souza Maito, 59 anos
- Luiz Carlos Marinho de Barros, 91 anos
- Maria do Carmo Neves, 89 anos
- Maria Joana da Silva, 98 anos
- Maria Lúcia Silva de Almeida, 75 anos
Cemitério de Taguatinga
- Ezequias Ferreira de Souza, 63 anos
- Alex Ramos da Silva, 33 anos
- Antônio Oliveira Beserra, 64 anos
- Clarice Morais de Sousa, menos de 1 ano
- David Estevão dos Reis, 65 anos
- Francisca Lúcia Alves de Araújo, 57 anos
- Francisco Manoel da Silva Filho, 53 anos
- Maria Marta Costa Gadelha, 60 anos
- Matheus Fernandes Macedo Botelho, 28 anos
- Rubens Ataíde Pina, 57 anos
- Severina Silva Barbosa, 78 anos
- Walber Torres, 51 anos
Cemitério do Gama
- José Henrique, 90 anos
- José Rufino Sobrinho, 85 anos
- Maria Antônia Lima de Souza, 47 anos
- Maria de Jesus dos Santos Castro, 48 anos
- Miguel Raimundo da Silva, 86 anos
- Venina Pereira Lemos Cezarino, 87 anos
Cemitério de Brazlândia
- Júlia Rosa Pereira de Araújo, 78 anos
Jardim Metropolitano
- José dos Santos, 77 anos
- Emilia Silva Campos, 83 anos
- Jurandir de Paiva Damasceno, 83 anos (cremação)
- Maria Stella Paes Meirelles, 91 anos (cremação)
Saiba Mais
postado em 06/06/2026 17:45