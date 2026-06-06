Obituário: 37 funerais neste sábado (6/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (6/6):

Cemitério Campo da Esperança

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Ana Luiza Ferreira da Silva , 18 anos

Antônio Teixeira Rebelo, 69 anos

Eimy Danielly Marques Garcia, menos de 1 ano

Elza Renaldi Fernandes, 87 anos

Fernando Silva, 96 anos

Iracema Silvestre de Araújo Lehm, 81 anos

Ivo Roberto da Costa, 79 anos

João Luis Lucena Deusdará, 57 anos

Josefina Soares Lima, 89 anos

Luiz Antônio de Souza Maito, 59 anos

Luiz Carlos Marinho de Barros, 91 anos

Maria do Carmo Neves, 89 anos

Maria Joana da Silva, 98 anos

Maria Lúcia Silva de Almeida, 75 anos

Cemitério de Taguatinga

Ezequias Ferreira de Souza, 63 anos

Alex Ramos da Silva, 33 anos

Antônio Oliveira Beserra, 64 anos

Clarice Morais de Sousa, menos de 1 ano

David Estevão dos Reis, 65 anos

Francisca Lúcia Alves de Araújo, 57 anos

Francisco Manoel da Silva Filho, 53 anos

Maria Marta Costa Gadelha, 60 anos

Matheus Fernandes Macedo Botelho, 28 anos

Rubens Ataíde Pina, 57 anos

Severina Silva Barbosa, 78 anos

Walber Torres, 51 anos





Cemitério do Gama

José Henrique, 90 anos

José Rufino Sobrinho, 85 anos

Maria Antônia Lima de Souza, 47 anos

Maria de Jesus dos Santos Castro, 48 anos

Miguel Raimundo da Silva, 86 anos

Venina Pereira Lemos Cezarino, 87 anos



Cemitério de Brazlândia

Júlia Rosa Pereira de Araújo, 78 anos

Jardim Metropolitano