Pai é preso por suspeita de maus-tratos contra os filhos

Pai é preso por maus-tratos após manter quatro filhos confinados em quarto sem ventilação em Luziânia - (crédito: PCGO)

Um homem, de 28 anos, foi preso por suspeita de maus-tratos contra os próprios filhos, em Luziânia (GO). Quatro crianças, de 10, 8, 6 e 4 anos, foram resgatadas em situação de extrema negligência e vulnerabilidade após serem encontradas sozinhas, confinadas em um quarto sem ventilação adequada e com pouca iluminação. Segundo os relatos, o pai impedia que elas deixassem o cômodo e alegava que estavam sendo observadas por pessoas do lado de fora.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, as investigações foram conduzidas pela Central Geral de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão (CGFLAG) de Luziânia, vinculada à 5ª Delegacia Regional de Polícia (DRP). A investigação começou após a criança mais velha pedir socorro à avó durante a madrugada e novamente pela manhã, denunciando os maus-tratos praticados pelo pai.

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Com apoio do Conselho Tutelar, os policiais foram até a residência na última quinta-feria (4/6) e constataram que as quatro crianças estavam sozinhas no imóvel. Conforme o relato de uma das vítimas, o pai não permitia que elas saíssem do quarto. Os agentes também verificaram que o investigado não permanecia na casa, monitorando os filhos apenas por meio de uma câmera de segurança instalada no ambiente.

Durante a fiscalização, foram identificadas diversas condições que agravavam a situação de risco das crianças, como a ausência de geladeira, colchões em condições inadequadas para uso e quantidade insuficiente de alimentos para garantir o desenvolvimento saudável dos menores. Além disso, as vítimas não estavam matriculadas em nenhuma instituição de ensino.

Diante do cenário, o Conselho Tutelar realizou o acolhimento imediato das crianças, que foram entregues aos cuidados da mãe e da avó. O suspeito foi preso em flagrante quando retornou ao imóvel e encaminhado à Central de Flagrantes de Luziânia para os procedimentos legais cabíveis.