Evento Troca Campeã traz energia de Copa do Mundo ao Parque da Cidade

Foi realizado, na manhã deste sábado (6/6), o evento Troca Campeã, destinado à troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026, uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer do DF e a administração do Parque da Cidade. Das 8h às 13h, no estacionamento 10, amantes de futebol, colecionadores e famílias se reuniram para confraternizar e manter viva a tradição desta época de Mundial.

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Renato Junqueira, secretário do Esporte, aproveitou para trocar figurinha no evento. “O Parque é um local propício para reunir as famílias, tirando as crianças um pouquinho das telas, trazendo essa interação com outras pessoas, com conhecidos, desconhecidos, trocando experiências, não só figurinhas e fazendo novas amizades”, comenta. A vontade do secretário era de chegar mais perto de finalizar o álbum. “Meu álbum tá indo bem, tava faltando 300 e agora está faltando umas 250. Tô melhorando, quem sabe eu não saio daqui hoje com esse álbum completo”, afirmou.

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O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, comenta que o espaço serve como um palco de experiências. “A gente sabe que o clima da Copa começou, as famílias, os pais e filhos estão torcendo pelo nosso Brasil e nada melhor do que a gente gerar um evento desse com troca de figurinhas, porque você conhece pessoas e ainda cria uma memória afetiva. A gente está muito feliz em realizar junto com a Secretaria de Esportes”, ressalta.

Sobre o álbum, Todi está fazendo com o filho Davi e falta pouco para finalizar. “A gente já tá quase montando o álbum do meu neto, que ainda nem nasceu, de tanta figurinha. O do Davi já está quase completo. Faltam umas 50 figurinhas. Espero que hoje dê para completar”, comentou.

