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Morre Carlos Matias da Silva, o Papai Noel do Jk Shopping

Figura muito querida, Carlos Matias trabalhava desde 2015 como Papai Noel do estabelecimento. Ele sofreu um infarto na última quinta-feira (4/6)

Papai Noel Matias - JK Shopping - (crédito: Telmo Ximenes)
Papai Noel Matias - JK Shopping - (crédito: Telmo Ximenes)

Carlos Matias da Silva, conhecido como Papai Noel do JK Shopping, faleceu nesta quinta-feira (4/6). Ele trabalhava no local desde 2015 e foi vítima de um infarto esta semana. Conhecido como Papai Noel Matias, Carlos era uma figura muito querida para o Distrito Federal e para Anápolis, onde trabalhou na loja Planeta Plan, no Mercado Municipal de Anápolis.

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Na época natalina de 2024, Carlos conversou com o Correio sobre seu trabalho como Papai Noel. “Não precisei de grande estudo, montagem ou preparação. Quando recebemos a criança, parece que a dinâmica já ocorre, então não tem por que ficar ensaiando, pode prejudicar tudo que já é bem natural”, descreveu.

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Para ele, os aspectos mais importantes para o trabalho eram o carinho e o amor com cada um. Comparado a um emprego tradicional, Carlos ressaltou que a diferença é a magia. “Entre os dois trabalhos, o que diferencia é o imaginário da fantasia com o real. Mas se você conseguir conciliar esses dois mundos, a magia consegue viver no mundo real”, disse ele, à época. O Papai Noel ainda finalizou a entrevista dizendo que “enquanto Deus der estabilidade e vigor físico, gostaria de ser Papai Noel para sempre”. Carlos Silva não gostava de dizer a idade, justamente para não acabar com a magia.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 06/06/2026 15:07
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