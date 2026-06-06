Sorte grande no DF: Aposta de Brasília ganha sozinha R$ 30 milhões na Mega

A sorte sorriu para a capital federal. Um morador de Brasília (DF) é o mais novo milionário do país após acertar sozinho as seis dezenas do concurso 3015 da Mega-Sena. O sortudo ou sortuda vai embolsar a bolada exata de R$ 30.424.768,27.
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O jogo vencedor foi uma aposta simples — que custa R$ 6 —, realizada de forma on-line por meio de um dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.
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As dezenas sorteadas foram: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.
O sorteio foi realizado no novo Espaço da Sorte, localizado no Espaço Caixa Loterias, na emblemática Avenida Paulista, em São Paulo.
Além do prêmio principal que vem para o Distrito Federal, outras 68 apostas espalhadas pelo país "bateram na trave" e acertaram cinco dezenas (quina), garantindo também uma parte da premiação secundária.