Mulheres sofrem queimaduras após jogarem álcool em churrasqueira

Duas mulheres sofreram queimaduras após usarem álcool combustível em uma churrasqueira. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (7/6), no bairro Arapoanga, em Planaltina, e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Uma das vítimas apresentava, aproximadamente, 45% da superfície corporal queimada, enquanto a outra tinha lesões em cerca de 20% do corpo. Ambas estavam conscientes e orientadas durante o atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após os procedimentos protocolares, as pacientes foram transportadas para uma unidade pública de saúde especializada para avaliação e tratamento médico. A corporação orienta a população a evitar utilizar álcool, gasolina ou outros combustíveis para acender churrasqueiras. A prática pode causar explosões, incêndios e queimaduras graves.