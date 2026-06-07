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Acidente

Mulheres sofrem queimaduras após jogarem álcool em churrasqueira

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (7/6), no bairro Arapoanga, em Planaltina, e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros alerta para uso desse tipo de produto - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Corpo de Bombeiros alerta para uso desse tipo de produto - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Duas mulheres sofreram queimaduras após usarem álcool combustível em uma churrasqueira. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (7/6), no bairro Arapoanga, em Planaltina, e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros.

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Uma das vítimas apresentava, aproximadamente, 45% da superfície corporal queimada, enquanto a outra tinha lesões em cerca de 20% do corpo. Ambas estavam conscientes e orientadas durante o atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.

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Após os procedimentos protocolares, as pacientes foram transportadas para uma unidade pública de saúde especializada para avaliação e tratamento médico. A corporação orienta a população a evitar utilizar álcool, gasolina ou outros combustíveis para acender churrasqueiras. A prática pode causar explosões, incêndios e queimaduras graves.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/06/2026 22:31
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