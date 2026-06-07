Festa junina na Paróquia Nossa Senhora da Esperança agital final de semana

Dezenas de pessoas se reuniram para curtir, sob o clima gélido de Brasília, a Festa Junina da Esperança, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na 307/308 Norte.
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A festa ocorreu nas noites desse sábado (6/6) e domingo (7/6). O arraiá trouxe alegria, renovação espiritual e, claro, os famosos quitutes juninos: milho, pipoca, caldos, bebidas quentes, cachorro-quente, canjica, entre outros.
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Pelo menos até o final de julho, o DF tem calendário estendido aos arraiás. Neste mês de junho, entre as festas juninas agendadas, estão a do Santuário São Francisco de Assis (26 a 28/6), na Asa Norte; na Paróquia São Pio (27 a 29/6), no Sudoeste; e na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (27 e 28/6), no Lago Sul.