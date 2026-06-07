InícioCidades DF
Sinistro

Mulher é presa pela 3ª vez por embriaguez ao volante

Suspeita apresentou comportamento reincidente na prática e foi conduzida à 5ª Delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Dentro do carro que ela dirigia, foram encontradas garrafas de bebida alcoólica

A mulher foi autuada pelo crime de dirigir embriagada - (crédito: Reprodução/PMDF)
A mulher foi autuada pelo crime de dirigir embriagada - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma mulher de 41 anos foi presa após colidir contra um poste na via S1, entre a Rodoviária de Brasília e o acesso ao Sesi Lab. A batida ocorreu por volta das 3h30 desse sábado (6/6).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o carro da motorista destruído após colidir contra a iluminação pública, na calçada. Durante a averiguação da ocorrência, equipes do 6° Batalhão da PMDF constataram que a mulher havia se envolvido, recentemente, em outras duas ocorrências semelhantes. Dentro do carro, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Dentro do veículo, garrafas de bebidas alcoolicas foram encontradas
    Dentro do veículo, garrafas de bebidas alcoolicas foram encontradas Reprodução/PMDF
  • A mulher perdeu o controle do veículo e bateu em um poste
    A mulher perdeu o controle do veículo e bateu em um poste Reprodução/PMDF

A mulher realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,74 mg/L de álcool por litro de ar, um índice superior ao limite previsto pela legislação. O veículo foi removido ao depósito do Detran, a mulher foi conduzida à 5ª Delegacia (Setor de Grandes Áreas Norte) para a adoção das medidas cabíveis.

Apesar do estado do carro, a mulher não precisou ser transportada ao hospital, tendo recebido os atendimentos ainda no local. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 07/06/2026 17:05
SIGA
x