Mulher é presa pela 3ª vez por embriaguez ao volante

A mulher foi autuada pelo crime de dirigir embriagada - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma mulher de 41 anos foi presa após colidir contra um poste na via S1, entre a Rodoviária de Brasília e o acesso ao Sesi Lab. A batida ocorreu por volta das 3h30 desse sábado (6/6).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o carro da motorista destruído após colidir contra a iluminação pública, na calçada. Durante a averiguação da ocorrência, equipes do 6° Batalhão da PMDF constataram que a mulher havia se envolvido, recentemente, em outras duas ocorrências semelhantes. Dentro do carro, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas.

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A mulher realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,74 mg/L de álcool por litro de ar, um índice superior ao limite previsto pela legislação. O veículo foi removido ao depósito do Detran, a mulher foi conduzida à 5ª Delegacia (Setor de Grandes Áreas Norte) para a adoção das medidas cabíveis.

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Apesar do estado do carro, a mulher não precisou ser transportada ao hospital, tendo recebido os atendimentos ainda no local.