Homem morre após capotar carro na BR-070, em Ceilândia

Um homem de idadentidade não revelada morreu após capotar o carro na BR-070, em Ceilândia. O grave acidente ocorreu na noite deste domingo (7/6) e a pista precisou ser interditada para os primeiros socorros.



Os bombeiros foram acionados às 21h11 para atender a ocorrência na via sentido Águas Lindas de Goiás. Três viaturas foram empenhadas para a ação. No local, encontraram o motorista dentro do carro já sem vida.

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A Polícia Militar compareceu ao local do acidente. A dinâmica não foi esclarecida.