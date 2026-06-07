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Acidente

Homem morre após capotar carro na BR-070, em Ceilândia

Os bombeiros foram acionados às 21h11 para atender a ocorrência, na via que leva à Águas Lindas de Goiás

Bombeiros empenharam três viaturas para o socorro - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros empenharam três viaturas para o socorro - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de idadentidade não revelada morreu após capotar o carro na BR-070, em Ceilândia. O grave acidente ocorreu na noite deste domingo (7/6) e a pista precisou ser interditada para os primeiros socorros. 

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Os bombeiros foram acionados às 21h11 para atender a ocorrência na via sentido Águas Lindas de Goiás. Três viaturas foram empenhadas para a ação. No local, encontraram o motorista dentro do carro já sem vida. 

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A Polícia Militar compareceu ao local do acidente. A dinâmica não foi esclarecida.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/06/2026 22:25 / atualizado em 07/06/2026 22:26
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