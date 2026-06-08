Você sofre de enxaqueca? Conheça a história e as tradições de São Medardo

Você sofre de enxaqueca ou dores de cabeça constantes? Sabia que existe um santo intercessor específico para esse mal? Trata-se de São Medardo, um bispo francês do século VI, cuja memória litúrgica é celebrada pela Igreja Católica neste dia 8 de junho. Além de ser invocado por quem padece de dores cefálicas, ele também é conhecido popularmente como o protetor dos agricultores, dos vinhedos e das colheitas, e contra as intempéries do tempo.

Nascido por volta do ano 456 na Picardia, região norte da França, Medardo pertencia a uma família nobre e profundamente religiosa. Desde a juventude, destacou-se por sua imensa caridade e desapego material, chegando a doar as próprias vestes e até os cavalos de seu pai para ajudar os necessitados e viajantes que cruzavam seu caminho. Ordenado sacerdote por volta dos 33 anos, sua fama de santidade, sabedoria e zelo apostólico cresceu rapidamente entre o clero e o povo.

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A associação de São Medardo à cura da enxaqueca e das dores de cabeça provém de relatos iconográficos e devocionais que o representam com a boca aberta, sorrindo ou em profunda oração, simbolizando o alívio das dores que afetam a mente e o corpo. Já o seu patrocínio sobre o clima e as colheitas baseia-se em uma antiga lenda medieval: conta-se que, durante uma forte tempestade, uma grande águia abriu as asas sobre o santo para protegê-lo da chuva, mantendo-o completamente seco.

Dessa passagem nasceu a famosa tradição folclórica europeia de que, se chover no dia de São Medardo (8 de junho), o tempo permanecerá chuvoso pelos quarenta dias seguintes, a menos que o dia de São Barnabé (11 de junho) traga o sol de volta. O santo faleceu por volta do ano 545, e seus restos mortais foram sepultados na abadia que leva seu nome em Soissons, permanecendo como um símbolo de caridade e fé.