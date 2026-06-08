Com salários de até R$ 3,5 mil, agências abrem a semana com 751 vagas

A semana começa com boas oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho do Distrito Federal. As agências do trabalhador estão com 751 vagas abertas nesta segunda-feira (8/6) para atuação em diversas regiões administrativas. O grande destaque da lista fica para a função de encarregado de obras, em Samambaia Sul, que oferece dez postos de trabalho com o maior salário do dia: R$ 3.500.

Quem tem experiência ou deseja ingressar no setor da construção civil encontrará o cenário mais favorável, uma vez que a área lidera a demanda por novos funcionários. A região do Alto Mangueiral, em São Sebastião, concentra o maior volume de vagas abertas nesta semana, somando 160 oportunidades em um único projeto. Desse total, são 80 vagas exclusivas para servente de obras, 30 chances para eletricista, 30 postos para pedreiro e outras 20 vagas para bombeiro hidráulico. Todos os cargos oferecem benefícios adicionais aos contratados.

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Para participar dos processos seletivos e concorrer a uma das vagas, os interessados devem cadastrar o currículo por meio do aplicativo oficial da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador em funcionamento no DF.

O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A secretaria ressalta que, mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível com seu perfil no momento, o cadastro é fundamental para oportunidades futuras, pois o sistema cruza os dados dos concorrentes com as buscas das empresas.

Já os empregadores e empreendedores que necessitam contratar mão de obra ou que queiram utilizar a estrutura física das agências para a realização de entrevistas podem efetuar o cadastro pessoalmente nas unidades ou de forma remota, enviando uma mensagem para o e-mail gcv@se.br. Também está disponível o Canal do Empregador, acessível diretamente no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).