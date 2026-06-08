Semana no DF começa com 8,9ºC e deve registrar máxima de 26ºC

Bom dia, Brasília! Segunda será de friozinho e sol no DF - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! Se você precisou levantar cedo nesta segunda-feira gelada (8/6), eu sinto muito. Os moradores de Planaltina precisaram enfrentar um frio de 8,9ºC neste começo de manhã, a segunda menor temperatura do ano registrada em todo o Distrito Federal. A expectativa é que a friaca continue durante a semana, com mínimas variando entre 14ºC e 15ºC.

Mesmo com as baixas temperaturas, o sol deve dar as caras ao longo da manhã e durante a tarde, com a máxima podendo chegar a 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%.

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"Apesar da baixa umidade, ainda não entramos em um nível preocupante, visto que o aviso amarelo, indicando perigo potencial, é divulgado quando as mínimas variam entre 20% e 30%", explica Larissa Campos, meteorologista do Inmet.

Mesmo assim, a indicação é manter a hidratação e sair bem agasalhado de casa, ainda que os casacos voltem guardados na bolsa no fim da tarde. Como de praxe para o outono, a tendência é de manhãs e madrugadas frias e tardes quentes. Além disso, não há previsão de chuva para os próximos dias. Um ótimo início de semana!