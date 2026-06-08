Acesso à escola do Incra 9 será pavimentado

Celina também visitou a Escola Classe 15 de Ceilândia, onde anunciou o novo parquinho - (crédito: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Trechos do Incra 9 serão pavimentados em obras do Governo do Distrito Federal (GDF), facilitando o acesso à escola pública da região. A via que será asfaltada fica no Setor de Chácaras Alexandre Gusmão, em Ceilândia. A intervenção acontece entre a BR-070 e a escola pública local. Segundo a governadora Celina Leão, serão investidos R$ 2,9 milhões na pavimentação, integrando o programa Caminho das Escolas.

De acordo com a governadora, as intervenções buscam garantir mais qualidade de vida para os moradores e melhores condições de deslocamento para estudantes e trabalhadores. “A pessoa que mora no campo precisa ter dignidade. Assim como é importante que os alunos cheguem à escola limpinhos, não em meio à poeira", defendeu a governadora.

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Celina também visitou a Escola Classe 15 de Ceilândia, onde anunciou o novo parquinho. A governadora relembrou que a instalação do espaço na unidade surgiu após um pedido feito por uma aluna durante uma visita anterior. “A mãe me abordou e disse que a filha queria falar comigo. Quando a criança chegou, falou: ‘Tia, eu queria te pedir um parquinho’. A gente conseguiu fazer a obra e hoje o espaço está atendendo os estudantes”, contou.

A chefe do Executivo destacou, ainda, os resultados educacionais da escola e homenageou uma merendeira da unidade premiada em âmbito nacional. “É uma escola de referência, que tem o melhor índice no Ideb e funciona em período integral, que é a nossa meta. A gente acredita muito que a educação não é o futuro, ela é o presente, ela que vai comandar os rumos da nossa nação”, declarou.

Além do parquinho, a escola receberá vestiários femininos e masculinos, para que as pessoas da comunidade escolar possam tomar banho e se trocar no local. Ainda de acordo com a governadora, será realizada uma parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB), com o intuito de solucionar as avarias na rede elétrica das unidades de ensino. "Especialmente por que muitas das redes dessas escolas não suportam ar-condicionado, ou outras demandas", assinalou Celina Leão.